Devlet, Avrasya Tüneli'nden geçmeyen araçlar için 123 milyon lira ödeyecek

Hürriyet yazarı Vahap Munyar bugünkü köşesinde Avrasya Tüneli'ne değindi. Avrasya Tüneli için yaklaşık 25.6 milyon araç garantisi verildiğini belirten Munyar, bu sayının çok altında kalındığını ve arada oluşan 10 milyonluk araç farkını devletin ödeyeceğini ifade etti.

Munyar, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu'nun, devletten 123 milyon lira alacaklarını söylediğini belirtti.

Vahap Munyar'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Tünelin 2017’yi 15.6 milyon araç geçişi ile geride bıraktığını kaydetti (Başar Arıoğlu):

— Bize verilen garanti, yıllık 25.6 milyon araca denk geliyor. Bu durumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik geçiş söz konusu. Bu araçların bedelini devlet bize ödeyecek. Garanti kapsamında devletten 123 milyon lira alacağız.

Geçen yılki en yüksek günlük geçen araç sayısının 65 bin 927 olduğuna işaret etti:

— Belirlenen günlük geçmesi gereken araç sayısı 68 bin 500. İlk yıl bu rakama ulaşamadık. Ancak, ilk açılış günlerine göre geçen araç ikiye katlandı. Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık.

Bu yıla ortalama günlük 45 bin araç geçişiyle girildiğini vurguladı:

- Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız. 2019’dan itibaren devletin bize fark ödemesi biter. Ayrıca, garantiyi aşan gelirin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz.

Tüneli işletme sürelerinin 25 yıl 28 gün olduğuna değindi:

— Araç-müşteri garantisi verilen projeler içerisinde, en kısa sürede 'garanti'yi geride bırakacak proje Avrasya Tüneli. Çünkü, şehir içi bir güzergahta.

Arıoğlu’na sorduk:

— Ücreti indirip, geçen araç sayısını artırmayı düşünmüyor musunuz?

Topu kreditör bankalara attı:

- Tek taraflı olarak fiyatla oynayamıyoruz. İndirime devlet sıcak bakabilir. Ancak, bu proje için kredi alıp, gelir garantisi verdiğimiz bankalar var. Onların iznini almadan indirim yapamayız.

Sonra tünelin kapasitesinin altını çizdi:

— Tünelin günlük kapasitesi 110 bin dolayında. Fiyatı indirip, aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, 'niş' bir ürün gibi. Yani, trafikte asıl işine yarayanlar kullanır.

1.2 milyar liralık tasarruf yanı belki tartışılabilir…

Aldığımız en iyi bilgi, bu yıl Avrasya Tüneli için 'garantili ödeme'nin sona ereceğini öğrenmek oldu…"