Çinli internet devi Tencent ilk kasiyersiz mağazasını açtı

© REUTERS/ Jeffrey Dastin Amazon kasa ve kasiyersiz ilk süpermarketi açtı

Tencent, 'al ve çık' usulü ile çalışan ilk kasiyersiz mağazasını Şanghay kentinde 20 Ocak'ta açtı.

İLK 2 GÜNDE 30.000 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bu ay içinde ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD'de ilk kasiyersiz mağazasını hizmete almıştı. South China Morning Post'un aktardığına göre, Tencent'in mağazasını ilk 2 günde 30.000 kişi ziyaret etti.

'We Life' adlı mağazada alışveriş yapanlar, nakit para veya kart kullanmadan mesajlaşma uygulaması WeChat'in elektronik cüzdanı 'Wechat Pay' ile ödemelerini yapabiliyor.

Müşteriler, akıllı telefonlarıyla kapıdaki bir QR kodu tarayarak, kullanıcı tanımlama sistemini devreye sokabiliyor ve otomatik olarak ödeme yapabiliyor.

Mağazada bulunan tüm ürünler, fiyat ve stok gibi bilgileri depolayan manyetik çipli radyo frekansı etiketleri ile donatılmış durumda.

4 ŞUBAT'A KADAR AÇIK KALACAK

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Tencent, 4 Şubat'a kadar açık kalması planlanan 300 metrekarelik mağazada fiziksel perakende alanındaki ödeme kabiliyetlerini sergileyecek.

Mağazalarda kasiyer çalışmasa da zorluk yaşayanlara yardımcı olmaları için personel hazır bulunuyor.

Geçen yıl temmuzda Çinli e-ticaret devi Alibaba, Hangzhou kentinde Tao Cafe adlı kasiyersiz dükkanını açmıştı.

Yine ülkenin en büyük parekende şirketlerinden Suning açtıkları kasiyersiz dükkanı ilk 50 günde 10.000'den fazla müşterinin ziyaret ettiğini duyurmuştu.

South China Morning Post'a göre Suning şirketi Şanghay'da 2 ya da 3 kasiyersiz mağaza daha açmayı planlıyor.