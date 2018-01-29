Türkiye ile İran arasındaki seferler yüzde 40 artacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşmasını hayata geçirdi. 4 yıl aradan sonra Türkiye ve İran arasında gerçekleştirilen sivil havacılık müzakereleri sonucunda tarifeli yolcu seferlerinin yüzde 40 oranında artırılmasına olanak tanıyan Mutabakat Zaptı İstanbul'da imzalandı.

SHGM Genel Müdür Vekili Sayın Bahri Kesici ve İran Sivil Havacılık Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Morteza Dehghan tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'den İran'a yapılan haftalık tarifeli yolcu uçuşları 30 frekans artırılarak 70'ten 100'e çıkarıldı. Uçuşlarda yaşanan büyük artışla beraber Türk taşıyıcılarının tarifeli sefer düzenleyeceği noktalara Ahvaz, İsfahan ve sonradan belirlenecek bir nokta eklenerek tarifeli sefer noktaları 6'dan 9'a yükseltilmiştir. Yerli havayolu işletmelerinin temsilcilerinin katıldığı heyetler arası toplantıda, sivil havacılık alanında işbirliği yapılması düşünülen konularda da istişareler gerçekleşmiştir."