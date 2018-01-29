Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

BBC'nin haberine göre Coincheck, siber saldırı sonucu sahip oldukları kripto parayı kaybeden kişilere paralarının ödeneceği sözünü verdi.
Tokyo merkezli şirket, hırsızlıktan 260 bine yakın kişinin etkilendiğini duyurdu.
© AP Photo/ Shizuo Kambayashi
Siber saldırının fark edilmesinin ardından şirket, Bitcoin dışındaki tüm kripto para işlemlerini dondurmuştu.
Çalınan Coincheck varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı 'soğuk cüzdan'da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan 'sıcak cüzdan'da tutulduğu açıklanmıştı.
Olayın, bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olduğu belirtiliyor.
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