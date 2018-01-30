Sberbank, DenizBank için Emirates NBD ile görüşmelere başladı

Sberbank, Emirates NBD bankasıyla DenizBank'taki hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir bilginin bulunmadığı belirtildi.

DenizBank'ın ana ortağı Sberbank of Russia (Sberbank), DenizBank AŞ'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde DenizBank AŞ ile ilgili olarak Emirates NBD'yle stratejik görüşmelere başladığını bildirdi.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan duyurusuna göre, DenizBank'ın ana ortağı Sberbank of Russia tarafından bugün kamuya yapılan açıklamaya istinaden Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklama şöyle:

"Sberbank, DenizBank AŞ'deki hisselerinin Emirates NBD tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde DenizBank AŞ ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir."

SBERBANK: GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Sberbank'tan yapılan açıklamada, Emirates NBD bankasıyla DenizBank'taki hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerin başladığı belirtildi. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Sberbank'ın piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli olarak değerlendirdiğinin belirtildiği açıklamada, önemli değişiklikler söz konusu olduğunda gerekli duyuruların yapılacağı ifade edildi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye'de DenizBank'ın yüzde 99.85'lik hissesini elinde tutuyor.