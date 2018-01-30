2017'de 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığı rapora göre, en fazla tercih edilen ülke 10 bin ile Avustralya. Bu ülkeyi 9 binle ABD, 5 binle Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor. Karayip Adaları'nı tercih edenlerin sayısı 3 bin. 2 binle listenin 6 ve 7'nci sırasında İsrail ve İsviçre bulunuyor. 8'inci Yeni Zelanda, 9'uncu Singapur ve 10'uncu Singapur'a giden dolar milyonerlerinin sayısı ise 1000.
ZENGİN GÖÇMENLERİN MEMLEKETİ: ÇİN VE HİNDİSTAN
Brexit'i yaşayan İngiltere 5 bin ile dördüncü. 5'inci 5 bin ile terör ile vergilerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa var. Petro fiyatlarından etkilenen Rusya 3 bin, Brezilya 2 bin, Endonezya 2 bin ile listenin üst sırlarında yer alıyorlar. Tutuklamalar ve görevden almalarla çalkalanan Suudi Arabistan'ı terk eden milyonerlerin sayısı bin. Nijerya'da aynı sayıda milyoner göçmeni vermiş.
2 YILDA 12 BİN TÜRK DOLAR MİLYONERİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ
Geçen yıl açıklanan rapora göre Türkiye 5'inci ülkeyken bu yıl açıklanan raporda 3'üncü ülke konumuna yükseldi. İki yılda 12 bin Türk dolar milyoneri ülkesini terk etti.
KİMLER HANGİ ÜLKEYİ TERCİH EDİYOR?
- Çinliler: ABD, Kanada ve Avustralya.
- Hintliler: ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Kanada.
- Türkler: Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri.
- İngilizler: Avustralya ve ABD
- Fransızlar: Kanada, İsviçre ve ABD
- Ruslar: ABD, Güney Kıbrıs, Birleşik Krallık, Portekiz ve Karayipler.
- Brezilyalılar: Portekiz, ABD ve İspanya
- Endonezyalılar: Singapur.
- Suudiler: Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri.
- Nijerya: Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri.
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