2017'de 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti

'New World Wealth'in yayınladığı 'Milyoner Göçü 2018' raporuna göre, nüfusa ve milyoner sayısına göre en fazla göç veren ülke Türkiye. Geçtiğimiz yıl ülkeyi terk eden Türk milyoner sayısı 6 bin olurken, son iki yılda Türkiye'yi terk eden milyoner sayısı ise 12 bin.

Güney Afrika merkezli New World Wealth'in yayınladığı 'Milyoner Göçü 2018' raporuna göre, geçtiğimiz yıl 95 bin milyoner yaşadığı ülkeleri terk etti. 2017 raporunda bu rakam 82 bindi. 2016'da ise 64 bin. Yani 2 yılda 31 bin milyoner valizlerini doldurup banka hesaplarını değiştirerek başka ülkelerde yaşamaya başladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığı rapora göre, en fazla tercih edilen ülke 10 bin ile Avustralya. Bu ülkeyi 9 binle ABD, 5 binle Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor. Karayip Adaları'nı tercih edenlerin sayısı 3 bin. 2 binle listenin 6 ve 7'nci sırasında İsrail ve İsviçre bulunuyor. 8'inci Yeni Zelanda, 9'uncu Singapur ve 10'uncu Singapur'a giden dolar milyonerlerinin sayısı ise 1000.

ZENGİN GÖÇMENLERİN MEMLEKETİ: ÇİN VE HİNDİSTAN

© Sputnik/ Vladimir Trefilov En çok milyoner bu ülkelerde 8

Ülkesini terk edenlerin büyük kısmı gelişmekte olan bölgelerden. Listenin ilk sırasında Çin var. 2017'de ülkesini terk eden Çinli milyonerlerin sayısı 10 bin. 2'nci sırada yer alan Hindistan'da bu sayı 7 bin. Türkiye geçen yıl olduğu gibi üst sıralarda, 6 bin ile 3'üncü.

Brexit'i yaşayan İngiltere 5 bin ile dördüncü. 5'inci 5 bin ile terör ile vergilerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa var. Petro fiyatlarından etkilenen Rusya 3 bin, Brezilya 2 bin, Endonezya 2 bin ile listenin üst sırlarında yer alıyorlar. Tutuklamalar ve görevden almalarla çalkalanan Suudi Arabistan'ı terk eden milyonerlerin sayısı bin. Nijerya'da aynı sayıda milyoner göçmeni vermiş.

2 YILDA 12 BİN TÜRK DOLAR MİLYONERİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ



Rapora göre, nüfusa ve milyoner sayısına göre en fazla göçü veren ülke Türkiye. 2015'te 1.000 olan bu sayı 2016'da hızla arttı ve 6 bine yükseldi. Geçen yıl da 6 bin olunca Türkiye dikkatleri üzerine çeken ilk ülke oldu.

Geçen yıl açıklanan rapora göre Türkiye 5'inci ülkeyken bu yıl açıklanan raporda 3'üncü ülke konumuna yükseldi. İki yılda 12 bin Türk dolar milyoneri ülkesini terk etti.

KİMLER HANGİ ÜLKEYİ TERCİH EDİYOR?