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    Murat Çetinkaya

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

    © AA/ Mustafa Kamacı
    Ekonomi
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    Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7'den yüze 7.9'a çıkardıklarını açıkladı.

    Pazar
    © Flickr/ Kat
    Ocak ayı enflasyon beklentisi yükseldi
    Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmininde beklendiği gibi yukarı güncelleme yaptı. Enflasyondaki revize yaklaşık 1 puan oldu. 2018 için enflasyon öngörüsü yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıkarıldı. 2019 için enflasyon beklentisi ise yüzde 6.5 oldu.

    TCMB, 2018 için petrol tahminini 66 dolar olarak güncellerken, gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak korudu.

    Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

    • Türkiye'nin risk priminde iyileşme gözlendi. 2018 yılında ihracatın büyüme desteğini sürdürmesini bekliyoruz.
    • KDV indirimlerinin sona ermesiyle tüketici kredilerinde gerileme oldu.
    • Döviz kurundaki oynaklıkların olumsuz etkilerini bertaraf etmek için likidite tedbirleri aldık

    'TCMB, PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞUNU SÜRDÜRDÜ'

    • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
      © AA/ Ahmet Sel
      TÜSİAD: Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yok
      TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak için para politikasında sıkı duruşunu sürdürdü.
    • Kısa ve orta vadeli kur takası getirileri geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.
    • Gıda enflasyonundaki yükselişte daha ziyade süt başta olmak üzere işlenmiş gıda ürünleri etkili oldu.
    • Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti.
    • Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.
    • Büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı. Son veriler iktisadi faaliyetin 2017 son çeyrekte de gücünü koruduğunu gösteriyor.
    • 2018 yılı için petrol varsayımını belirgin biçimde yükselttik ve 56 dolardan 66 dolara çıkardık.
    • Gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak koruduk.

    '2018 SONUNDA YÜZDE 70 OLASILIKLA YÜZDE 6.5-9.3 ARALIĞINDA OLACAK'

    • Nihat Zeybekci
      © AA/
      Zeybekci: Asla 'enflasyon da birazcık oluversin' demeyeceğiz
      2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 6.5-9.3 aralığında —orta noktası yüzde 7.9- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
    • 2019 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4.7-8.3 aralığında —orta noktası yüzde 6.5- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
    • Enflasyonda düşüşün sürmesini bekliyoruz. Para politikasında sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.
    • Enflasyonla mücadelenin kalıcı sonuç vermesi için bir çok alanda adımlar atacağız. Atılan adımların etkilerini yıl içinde daha belirgin şekilde görmeye başlayacağız.

    REESKONT ÖNLEMİNDE UZATMA YOK

    Çetinkaya, reeskont kredilerinin TL olarak geri ödenme imkanının 1 Şubat'ta sona ereceğini, düzenlemenin uzatılmasına yönelik bir karar almadıklarını söyledi.

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    Etiketler:
    enflasyon, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Murat Çetinkaya, Türkiye
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