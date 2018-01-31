Dolar, güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da 3.7720 liradan alınan dolar, 3.7740 liradan satılıyor. 4,6930 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 4.6950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7680 lira, euro'nun satış fiyatı ise 4.6890 lira olmuştu.
Dolar 3.7740 liradan, euro 4.6950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3.7720 liradan alınan dolar, 3.7740 liradan satılıyor. 4,6930 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 4.6950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7680 lira, euro'nun satış fiyatı ise 4.6890 lira olmuştu.
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