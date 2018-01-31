Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

Türkiye, 2017'de 26.3 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılının son çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar, 2017 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 77.7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22.3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

2017 yılında ise gelirlerin yüzde 77.4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22.6'sı yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

KİŞİ BAŞI TURİST HARCAMASI 630 DOLAR

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 903 dolar olarak gerçekleşti.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23.1 artarak 8 milyon 248 bin 929 kişi oldu. Bunların yüzde 83.2'sini 6 milyon 861 bin 894 kişi ile yabancılar, yüzde 16.8'ini ise 1 milyon 387 bin 35 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.Ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23.1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 83.1'ini 32 milyon 79 bin 527 kişi ile yabancılar, yüzde 16.9'unu ise 6 milyon 540 bin 819 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

GİDERDE YARIDAN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53.2 artarak 1 milyar 334 milyon 340 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 153 milyon 599 bin dolar'ını kişisel, 180 milyon 740 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde de turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 1.7 artarak 5 milyar 137 milyon 244 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 95 milyon 120 bin dolar'ını kişisel, 1 milyar 42 milyon 124 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar yüzde 21 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.4 artarak 2 milyon 180 bin 457 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 612 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12.6 artarak 8 milyon 886 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 578 dolar olarak gerçekleşti.