Facebook'tan kripto para reklamlarına yasak

'ALDATICI VE YANILTICI TANITIMLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEN FİNANSAL ÜRÜN VE SERVİSLER'
Böylece hiçbir reklamveren, ister yasal olsun ister olmasın, bundan sonra BTC ya da diğer kripto para birimlerinin reklamını yapamayacak.
Şirketin reklam yasağının nedeni hakkında yaptığı açıklamada "Reklamlar, ikili seçenek, ICO ve kripto para birimleri gibi sıklıkla aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar ile ilişkilendirilen finansal ürün ve servisleri teşvik edemez" dendi.
#Bitcoin prices plummet as #Facebook bans #cryptocurrency ads https://t.co/IrYRFk9jII pic.twitter.com/WmJQG32Q0w— RT (@RT_com) January 31, 2018
'KASITLI OLARAK GENİŞ TUTULDU, YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ'
Yasağı ihlal edenlerin Facebook'un yanı sıra Instagram ve Facebook'un yazılım gelişticiler için olan ağı Audience Network'ü kullanmasının engelleneceği de belirtildi.
Facebook halihazırda gerçek para ile kumar ya da oyun ile yanıltıcı veya aldatıcı öğrenci kredisi reklamlarına izin vermiyor. Reklamların 18 yaşın üzerindeki kullanıcıları hedeflemesi de zorunlu tutuluyor.
Öte yandan Bitcoin fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 10.000 doların da altına inerek 9700 dolara kadar indi.
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