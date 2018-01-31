Facebook'tan kripto para reklamlarına yasak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, olası dolandırıcılıkları önlemek için Bitcoin'in de arasında olduğu kripto para birimleri hakkında sitede reklam verilmesini yasakladı. Reklamı yasaklananlar arasında ilk para arzları (ICO) ve ikili seçenek gibi finansal ürün ve servisler de var.

© AP Photo/ Shizuo Kambayashi Japonya'da yarım milyar dolarlık kripto para hırsızlığı

CNBC'nin haberine göre Facebook, Bitcoin'in de (BTC) aralarında olduğu tüm kripto para birimleri hakkında reklam verilmesini yasakladı. Yasak kapsamına (Initial Coin Offerings-ICO) ve ikili seçenek (binary options) gibi finansal ürün ve servisler de dahil edildi.

'ALDATICI VE YANILTICI TANITIMLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEN FİNANSAL ÜRÜN VE SERVİSLER'

Böylece hiçbir reklamveren, ister yasal olsun ister olmasın, bundan sonra BTC ya da diğer kripto para birimlerinin reklamını yapamayacak.

Şirketin reklam yasağının nedeni hakkında yaptığı açıklamada "Reklamlar, ikili seçenek, ICO ve kripto para birimleri gibi sıklıkla aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar ile ilişkilendirilen finansal ürün ve servisleri teşvik edemez" dendi.

​'KASITLI OLARAK GENİŞ TUTULDU, YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Yasağı ihlal edenlerin Facebook'un yanı sıra Instagram ve Facebook'un yazılım gelişticiler için olan ağı Audience Network'ü kullanmasının engelleneceği de belirtildi.

© REUTERS/ Dado Ruvic Bitcoin, yüzde 31 değer kaybetti

Facebook'un reklam teknolojisi direktörlerinden Rob Leathern açıklamasında "Biz yanıltıcı ve yanlış yönlendirici reklam faaliyetlerini daha iyi tespit etmek için çalışırken bu politika kasıtlı olarak geniş tutuldu. Ekonomik göstergeler gelişirken bu politikayı ve nasıl uygulayacağımızı yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Facebook halihazırda gerçek para ile kumar ya da oyun ile yanıltıcı veya aldatıcı öğrenci kredisi reklamlarına izin vermiyor. Reklamların 18 yaşın üzerindeki kullanıcıları hedeflemesi de zorunlu tutuluyor.

Öte yandan Bitcoin fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 10.000 doların da altına inerek 9700 dolara kadar indi.