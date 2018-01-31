Berlin, Kuzey Akım 2'nin Alman karasularında inşa edilmesine izin verdi

Kuzey Akım 2'nin operatörü olan Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa'da bazı çevrelerin şiddetle karşı çıktığı projenin Alman karasularında inşası için Berlin'den izin aldı.

Ayrıca hattın 55 kilometrelik kara kısmının Greifswald yakınındaki Lubmina bölgesinde döşenmesi kabul edildi.

Nord Stream 2 AG yöneticisi Jens Lange, bunun projenin onay sürecinde önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi altından Almanya'ya uzanacak toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattı yapılması konusunda, Rus enerji şirketi Gazprom ile Alman enerji şirketleri E.ON — BASF ve Avusturya merkezli enerji şirketi OMV arasında Eylül 2015'te anlaşma imzalamıştı. Kuzey Akım-2 projesi ile Gazprom'un gaz transitinde Ukrayna'ya bağımlılığın azalacağı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak boru hattının enerjide Rus hakimiyetini artıracağı teziyle söz konusu projeye karşı çıkarak, sıvılaştırılmış doğalgaz gibi alternatif kaynaklara yönelmeyi öneriyor.