Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli 500 markasını belirlerken, Amazon rakiplerini geride bırakarak 151 milyar dolarlık marka değeriyle birinci sırada yer aldı.

© Sputnik/ Vitaliy Ankov Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi

Dünyanın en değerli markası 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' çalışması sonuçlandı.

Geçen yıl 106.4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini bu yıl 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devlerini sollayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Geçen yılki sıralamada 107 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci olan Apple, bu yıl da yerini korudu ve marka değerini yüzde 36.6 artırarak 146.3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

© AA/ Dünyanın en değerli markaları

Apple'ı geçen yılın şampiyonu Google izledi. Şirket bu yıl değerini yaklaşık 12 milyar dolar artırarak yaklaşık 121 milyar dolara yükseltmesine karşın listede iki basamak gerileyerek üçüncü sırada yer aldı.

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Söz konusu listede bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka yüzde 161 ile Çinli içecek firması Wuliangye oldu. En yüksek düzeyde değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 kayıpla Japon teknoloji firması Toshiba olarak belirlendi.

TÜRK MARKASI YOK

Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Listedeki ABD'li şirketlerin toplam değeri 2.5 trilyon doları geçti.

Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 7'lik (35 şirket) orana ulaştığı görüldü.

En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 20 ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve otomobil sektörleri de yüzde 6 pay aldı.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3.7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.