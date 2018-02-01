Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.7640 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.1 yükselişle 4.6690, sterlin/TL de yatay seyirle 5.3350'den işlem görüyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3.7610 seviyesinde dengelendi.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.7640 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.1 yükselişle 4.6690, sterlin/TL de yatay seyirle 5.3350'den işlem görüyor.
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