Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar düşüş eğiliminde hareket eden ve 3.7459'u gören dolar/TL, Fed sonrası kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0.59 azalışla 3.7558'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.7640 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.1 yükselişle 4.6690, sterlin/TL de yatay seyirle 5.3350'den işlem görüyor.