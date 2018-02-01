İstanbul'da konut fiyatları yüzde 13 arttı

İstanbul'da geçen yıl en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi.
Arnavutköy'ü yüzde 24 ile Çatalca, yüzde 21 ile Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 ile Şile, yüzde 15 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler takip etti. Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu.
En büyük artışların İstanbul'un kenar ve merkeze uzak ilçelerinde yaşanması dikkati çekti.
ARTIŞ ORANI BAŞAKŞEHİR'DE SIFIR, ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YÜZDE 1
En düşük artışların yaşandığı ilçelerde Başakşehir'i yüzde 1 ile Üsküdar ve Ümraniye, yüzde 2 ile Çekmeköy, yüzde 3 ile Ataşehir, yüzde 4 ile Kağıthane, Sancaktepe ve Fatih, yüzde 5 ile Kadıköy, yüze 6 ile Avcılar izledi.
Değer artışının en az yaşandığı ilçeler göz önüne alındığında, söz konusu ilçelerde son 5 yılda hızlı bir değerlenme olduğu, bu nedenle fiyat yükselişinin azaldığı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)