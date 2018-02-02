Şimşek: Panda Bond'lar geliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yurtdışı borçlanmada piyasa koşullarının uygunluğu çerçevesinde hem coğrafi hem enstrüman çeşitliliğine gitmeye devam etmeyi planlıyoruz. Çin'in Panda Bond piyasasından borçlanmayı yakından değerlendiriyoruz. Rusya piyasasında Ruble cinsinden borçlanma konusunda temaslarımız var" diye konuştu.

© AA/ Samuel Corum Başbakan Yardımcısı Şimşek: Çin en önemli stratejik ortaklarımızdan biri

Hazine'nin yurt dışı borçlanmada klasik eurobond ihraçlarının dışına çıkarak sukuk ve Samurai Bond ihraçlarının ardından yeniden enstrüman çeşitliliğine gitmesi gündemde. Bu sene 6.5 milyar dolarlık dış borçlanma yapacağını açıklayan Hazine, Çin piyasasında Panda Bond, Rusya piyasasında ise Ruble cinsinden tahvil ihracı olanaklarını değerlendiriyor.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dünya'dan Ece Ceyhun ve Mehmet Kaya'ya yaptığı açıklamada 'Panda Bond'lar geliyor' dedi. Son Çin ziyaretlerinin çok verimli geçtiğine değinen Şimşek, "Çin'de kaynak fazlası var ve 2 önemli bankası artık Türkiye'de. Oradan daha fazla kaynak akışı nasıl sağlayabiliriz diye bakıyoruz" dedi.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

'İÇ KAYNAKLARIN KAMUYA AKMAMASI İÇİN DIŞ BORÇLANMAYA AĞIRLIK VERDİK'

© AA/ Murat Kaynak Şimşek: Küçük işletmelere dövizle borçlanma yasaklanacak

'RUBLEYLE BORÇLANMA KONUSUNDA TEMASLARIMIZ VAR'

© AA/ Hüseyin Tolu Şimşek: Rusya ve Türkiye yakın gelecekte ticarette kendi para birimlerini kullanacak

'PİYASANIN YAKLAŞIMINI DOĞRU BULMUYORUZ'

© AFP 2018/ LUIS ACOSTA Döviz kredisi yasaklandı

'DÜZENLEME YAPMASAYDIK 4-5 SENEDE MİLYONLARCA DÖVİZZEDEMİZ OLACAKTI'



'KUR OYNAKLIĞINA SON VERMEK GEREK'

'GERÇEKÇİ OLALIM, DÜNYA GENEL ANLAMDA BORÇ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYA'

© AA/ Erdoğdu: Dolar 1 kuruş yükselince şirketlerin kârı eriyor, vatandaşın borcu yükseliyor

Ekim 2017 itibariyle finansal kesim dışındaki firmalar tarafından kullanılan toplam nakdi döviz kredilerinin tutarının 286 milyar 624 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, yüzde 16'lık payın yaklaşık 46 milyar dolara tekabül edeceği düşünülebilir. Kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan firmaların döviz kredilerinin payının düşük olduğunu dikkate aldığımızda bu firmaların TL cinsinden borçlanmaya yönelmesi bankacılık sistemi üzerinde baskı oluşturmayacağını değerlendiriyoruz.

'TÜRKİYE GİBİ POTANSİYELİ GÜÇLÜ BİR PAZAR ALTERNATİFİNİZ VAR MI? YOK'



© Fotoğraf: Pixabay Körfez'in en büyük bankası Türkiye'ye geliyor

Yatırımcılar genel olarak ne ister? Büyüme, istikrar ve öngörülebilirlik ister. Türkiye'de büyüme var. Bölgesinde istikrarsızlık var. Öngörülebilirlik ise esas itibariyle yatırım ortamının istikrarına ilişkindir. Global yatırımcılarla konuşurken "ama…" dediği anda bir soru soruyorum: ‘Bana çok basit bir şekilde dünyada nüfusu 80 milyonun üzerinde, kişi başına geliri 10 bin doların üzerinde kaç gelişmekte olan ülke sayabilir misiniz?' diyorum. İki elinizle sayamazsınız. Bir eli geçmez. Türkiye gibi potansiyeli güçlü bir pazar alternatifiniz var mı? Yok.

'ENFLASYON SORUNU ÇÖZÜLECEK'

'RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN 4 ADIM ATIYORUZ'