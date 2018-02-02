Türk Akımı'na vergi kolaylığı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Türk tarafı, projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak. Bu şirket, gelir üzerinden alınan vergilerden de istisna olacak.

Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden müstesna olacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rus tarafının ilgili mevzuatı hazırlamasının ardından uygulanacak.

KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ÖDENMEYECEK

Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Proje, deniz bölümü 1, deniz bölümü 2, kara bölümü 1 ve kara bölümü 2 olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor.