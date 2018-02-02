Beştepe'de faiz toplantısı: 'Hazine'nin adım atması gerek'

"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek" diyen Ertem, "Faiz dinamiklerinin yukarıdan alınacak kararlarla inmeyeceği çok açık, bu ekonominin dinamikleri ve piyasanın gereklilikleri çerçevesinde oluşması gereken bir durum. Dün akşamki toplantıda reformları yapma konusunda kararlar alındı" ifadesini kullandı.
'ÖZELLİKLE KAMU BANKALARI HASSASİYETLE DAVRANMALI'
2018'in doğrudan yatırımların yılı olacağını ve faizlerin düşeceğini belirten Ertem, "Bu yıl Hazine'nin de faizleri aşağı çekecek adımları atması gerektiğini düşünüyoruz, bunu da yapacaktır. Ayrıca bütün kurumların, özellikle de kamu bankalarının bu hassasiyetle davranması gerekiyor" dedi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomide iştişare toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, kamu bankaları yöneticileri ve bazı bürokratlar katıldı.
Toplantıda ayrıca kredi genişlemesi, kapsayıcı büyüme, ihracat artışı, reformlar ile büyüme ve yatırımların artışı için atılacak adımlar değerlendirildi.
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