ABD'li sigorta devi Liberty, Türkiye'den çekiliyor

2017’nin sonlarında ise Liberty Sigorta bir açıklama yaparak, genel müdür değişikliğine gidildiğini duyurdu. Şirketin, 2014 yılından beri Genel Müdürlüğünü yürüten Defne Türkeş, görevinden ayrılarak yerini şirkette genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Nihal Asker’e devretti. Değişim, kamuoyuna, “Türkiye’deki hedeflerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İş ortaklarımızla her zaman olduğumuzdan daha da sıkı bir iş birliği göstererek sektörün en istikrarlı şirketleri arasındaki yerimizi koruyacağız” açıklaması ile duyuruldu.
Talanx Grubu’nun Türkiye’deki yatırımı HDI Sigorta, 2006 yılından bu yana Türkiye’de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteriyor. Talanx International Yönetim Kurulu Başkanı ve Talanx AG Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Leue, bu satın alma işlemi ile hedef pazarları arasında yer alan Türkiye’de, en büyük 5 oyuncudan biri olmak istediklerini söyledi. Satın alma ilgili yapılan açıklamada, 100 yılı aşan bir geleneğe sahip olan HDI markası altında Talanx’ın, hem Almanya’da hem de Almanya dışında endüstriyel ve bireysel sigortacılık alanlarında faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.
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