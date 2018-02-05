'Bitcoin, bütün balonların anasıdır'

Ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu söylerken sanal para için 'bütün balonların anası' ifadesini kullandı.

© REUTERS/ Dado Ruvic Yatırım devinden Bitcoin uyarısı: Lale çılgınlığını geçti

Bloomberg kanalına bir röportaj veren New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Roubini, "Bitcoin insanlık tarihinin en büyük balonudur ve bu bütün balonların anasıdır" ifadesini kullandı.

'BİRÇOĞU BITCOIN'DEN DE KÖTÜ'

Sorunun sadece Bitcoin'le sınırlı olmadığını ifade eden Roubini, şu anda piyasada 1300'den fazla kripto para olduğunu belirterek, "Birçoğu Bitcoin'den de kötü" dedi. Blokchain teknolojisinin yaklaşık 10 yıldır var olduğunu ve tek uygulamasının kripto paralar olduğunu ifade eden Roubini, "Bu bir sahtekarlık" ifadesini kullandı. Roubini, veri madenciliğindeki yüksek enerji tüketiminin de çevresel bir felaket olduğunu da ifadelerine ekledi.

YÜZDE 60 DEĞER KAYBI

Bitcoin fiyatı aralık ayında 20.000 dolar sınırına kadar çıktıktan sonra cuma günü 7000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise tekrar 8000 doların üzerine çıkan Bitcoin, 8200 dolar seviyesinde dengelendi. Bitcoin'in gördüğü en yüksek seviyeye göre kaybı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.



