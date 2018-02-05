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    Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ

    Karadağ: Konutu 3'te 2 fiyatına satıyoruz, inanmıyorlar

    © AA/
    Ekonomi
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    Küçük yatırımcının borsadan uzak durmasının nedenlerini anlatan Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, "600 bin liralık konutu 400 bin liraya satıyoruz, inandıramıyoruz" dedi.

    Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, küçük yatırımcıları sermaye piyasalarına yöneltmek için hem halka açık şirket hisselerini yaygınlaştırıcı hem de teşvik edici yeni uygulamalar yapacaklarını belirterek, "Müteahhidin ve TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı daire borsada 400 bin lira. Buna rağmen insanlar çekiniyor" diye konuştu.

    konut, İstanbul
    © AA/
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    Karadağ yaptığı açıklamada, Türkiye'de bireysel küçük yatırımcıların borsadan uzak durma sebeplerini anlattı.

    İnsanların bazı hususlarda çekindiğine işaret eden Karadağ, "Örneğin müteahhidin ve TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı daire borsada 400 bin lira. Buna rağmen insanlar çekiniyor. Gerçekten konut mu, tapu verilecek mi, sanal bir şey mi, anlayamıyorlar" diye konuştu.

    Karadağ, Borsa İstanbul aracılığıyla konutları doğrudan tüketiciye sunduklarını vurgulayarak, "Gerçekten tapu vereceğiz. Hatta bürokratik süreçleri azaltacağız, adresine tapusunu göndereceğiz. Şahıs bazında gayrimenkul sertifikası yatırımı yapanlar yeterli sertifikayı topladıklarında, konutu ister oturmak için kullanabilecek, isterse tapuyu almadan sertifikasını satarak kazancını realize edebilecek. Bu çok güzel bir yatırım. 600 bin liralık konutu 400 bin liraya satıyoruz, inandıramıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'HEDEF KİTLEYE ULAŞMAKTA YETERSİZ KALDIK'

    İstanbul / İnşaat
    © REUTERS/ Murad Sezer
    TOKİ 2017'nin ilk 10 ayında 50. konuta ulaştı
    Borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonlarını ve sertifikalarını borsa yatırımcısının bildiğini fakat asıl hedef kitlenin konut yatırımcısı olduğunu ifade eden Karadağ, hedef kitleye ulaşmakta yetersiz kaldıklarını söyledi.

    Karadağ, şöyle devam etti:

    "Neden yetersiz kaldık? Birincisi, şu anda satılan proje TOKİ'nin. TOKİ Başkanı diyor ki 'Ben bir de reklam mı yapacağım, ne gerek var?' Bu bizim katılmadığımız bir gerekçe. Projeyi doğru tanıtmamız lazım. İlk proje, pilot proje, doğru tanıtılacak, başarılı olacak ki diğer gayrimenkul projelerimiz borsaya gelebilsin. Zamanlama anlamında da bana göre kötü bir zamanlamaydı, referandum öncesi ülke gündeminin çok daha başka şeylerle meşgul olduğu bir dönemde insanlara duyurmakta yetersiz kaldık ama proje devam ediyor. Biz yeni projelerle gayrimenkul ve konut yatırımcısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hele bir de şu anda fiyatlar çok aşağı düştü, çok avantajlı. Bu, hızla, projenin tamamlanmasına yaklaşıldıkça yukarı yönlü hareket edecektir. 2018 yılında zaten 2017'yi de belki aşarak ülkemiz gerçekten ciddi bir kalkınma sürecine, büyüme dönemine başlamış olacak. Beklentilerimiz bu anlamda pozitif. Borsa yatırımcısının da bu anlamda mağduriyetlerini gidermek, beklentilerini pozitife çevirmek lazım. Gayrimenkul sertifikası ve benzeri projelerimiz, doğru bir yaklaşım gösteriyor. Yakın vadede düzeleceğini düşünüyorum."

    'ÖNÜMÜZDE ÇOK CİDDİ POZİTİF BİR RALLİ VAR'

    Karadağ, küçük yatırımcıları sermaye piyasalarına teşvik etmek için hem halka açık şirket hisselerini yaygınlaştırıcı hem de teşvik edici yeni uygulamalar yapacaklarının altını çizerek, nitelikli şirketlerin halka arzına bireysel yatırımcının ilgi gösterdiğini bildirdi.

    borsa istanbul
    © Fotoğraf: Twitter
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    Trabzon Limanı işletmeciliğinin halka arzında hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan 6 kata kadar fazla talep geldiğini hatırlatan Karadağ, şunları söyledi:

    "Talep çok olunca kurumsal yatırımcılara da bireysele de istediklerinin çok azını vermek zorunda kaldılar. Ürün iyi olunca bireysel yatırımcı da alıyor, kurumsal da. Geçen sene kasım ayından itibaren BIST100 endeksi yüzde 47 getiri sağladı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiri yok. 'BIST100, BIST30 endeksi çok düşük, çok ciddi kazanç var, yatırım yapın' dedim. Şu an da aynı, BIST100 ve BIST30'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilirler. Halen önümüzde çok ciddi pozitif bir ralli var. Mümkün olduğunca riski dağıtsınlar, kurumsal tecrübelerden istifade etsinler. Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Borsamız önümüzdeki dönemde yine ciddi getiri vaat edecek. Yurt dışı yatırımcı o kadar analizlerle yatırım yapıyor, hala ben rakamlara bakıyorum ve pozitifte sürekli. Ocakta çok ciddi anlamda yurt dışı giriş oldu, bu şubatta da devam edecek. Yerli yatırımcılarımızı da davet ediyoruz."

    İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapmak üzere yasal alt yapı, yeni ilave ürünler, teşvikler ve ilave mekanlar üretme konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karadağ, "Bu anlamda uluslararası örnekleri, Londra Finans Merkezi dahil analiz ediyoruz. Onların iyi sentezlenmiş örnekleri de İstanbul'da olacak inşallah." dedi.

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    Etiketler:
    Konut, TOKİ, Borsa İstanbul, Himmet Karadağ, Türkiye
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