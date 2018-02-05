TZOB Başkanı Bayraktar: Enflasyonda esas sorumlu ulaştırma

Ocak ayı enflasyon rakamlarına dair yazılı açıklama yapan Bayraktar, gıda enflasyonunun normal seyre girdiğini ve tek haneye indiğini belirtti.

Ocakta TÜFE'de aylık bazda yüzde 1.02, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.96, ev eşyasında yüzde 2.44, sağlıkta yüzde 2.42, konutta yüzde 2.34 ile gıdanın çok üzerinde fiyat artışları yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gıdada yıllık enflasyon bir ayda yüzde 13.79'dan yüzde 8.76'ya indi. Yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 10.35 ile gıdanın üzerinde. Ulaştırmada enflasyon yüzde 16.02'yi, ev eşyasında yüzde 13.49'u, giyim ve ayakkabıda yüzde 12.63'ü buluyor. Gıda harcama grubunun toplam harcamalardaki payı yüzde 21.77. Buna rağmen, enflasyondaki payı yüzde 18.45'de kalıyor. Ulaştırmanın harcamalar içindeki payı yüzde 16.31 ile gıdanın altında ama enflasyondaki payı yüzde 25.22'yi buluyor. Yıllık TÜFE'de gıdanın payı 1.91 puanda kalırken, ulaştırmanın payı 2.61 puana ulaştı. Enflasyonda ulaştırma esas sorumlu durumda. Sadece gıdadaki enflasyonu düşürerek enflasyonla mücadele edemeyiz. Gıda enflasyonu sıfıra indirilse bile ocak ayı TÜFE'si yüzde 8.44 olurdu."