En zengin Fed Başkanı olan Powell'dan ilk açıklama

Başkan olarak yaptığı ilk konuşma niteliğini taşıyan videoya, "Kısa süre önce Fed'in Başkanı olmak için yemin ettim. Amerikalılara bu görev çerçevesinde hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum" ifadeleriyle başlayan Powell, Fed'in neyi neden yaptığını Amerikan halkına anlatmaya kararlı olduğunu söyledi.
ABD Kongresi'nin Fed'i fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamakla görevlendirdiğini hatırlatan Powell, bankanın ülkede finansal istikrarı sağlamaktan da sorumlu olduğunun altını çizdi.
Fed'in 16. Başkanı olan 65 yaşındaki Powell, sözlerini şöyle sürdürdü:
Fed yetkililerinin yeni risklere karşı dikkatli olmayı sürdüreceğini kaydeden Powell, Fed'in sorumlu olduğu finansal regülasyonların hem etkili hem verimli olması için sıkı çalışacaklarını ifade etti.
Powell, konuşmasını "Kararlarımızın Amerikan halkı ve şirketleri için önemli olduğunu biliyoruz. Uzun süredir devam eden partiler üstü geleneğimiz, sadece en iyi kanıtlara dayanan nesnel kararlar vermektir. Fed'deki meslektaşlarım ve ben, herşeyimizi size ve ülkemize tarafsız, bağımsız ve dürüst şekilde hizmet etmeye adayacağız" sözleriyle tamamladı.
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