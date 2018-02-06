Dolar, güne yükselişle başladı

© REUTERS/ Brendan McDermid Dow Jones endeksi tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti

Yatırımcıların yükselişi destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street 2011’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Dow endeksi yatırımcıların artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyonla mücadele etmeleriyle yaklaşık 1.600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü kaydetti.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi TL’ye de değer kaybı olarak yansıdı. Dün akşam 17.40’ta 3.76’nın hemen altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 3.7990’a kadar yükseldikten sonra bu sabah güne saat 08.23’te 3.7885/3.7890 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL dün akşam işlem gördüğü 4.2130 civarından bu sabah aynı saatte 4.2373/4.2383; 4.6680 civarındaki euro/TL ise 4.6860/4.6876 seviyesine yükselerek güne başladı.