'Rosatom, Akkuyu projesi için EÜAŞ ile görüşüyor'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Basın Sözcüsü Vasiliy Korelskiy, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) Türk devletine ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) de dahil olmak üzere birçok şirketle Akkuyu projesinde ortaklık için görüşme yaptığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Korelskiy, "Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine katılmak ve Rosatom'un partneri olmak isteyen birçok şirketle görüşüyor. Projeye katılımın sonuçlarını yorumlamak için henüz erken. Daha önce bu büyük projede yer alma isteğini belirten üç Türk şirketi de buna dahil. Rus tarafı, tüm teklifleri inceliyor ve yapıcı diyaloğa hazır" dedi.

Rusya ve Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmaya göre Rosatom'un projenin yüzde 49 hissesini farklı şirketlere satabileceğini anımsatan Korelskiy, "Bu konunun 2018 yılında çözüme kavuşturulmasını umuyoruz. EÜAŞ'ın projeye katılmasından mutluluk duyarız. Projenin maliyeti her geçen gün artıyor ve lisans alındıktan sonra bu rakam daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Rus RBK haber ajansının haberinde, Rosatom ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sermayesine katılmak için ön protokol imzalayan Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumunda yer alan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın ortaklıktan çekildiği belirtilmişti.