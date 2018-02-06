UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından başlatılan pilot projeyle, Suriyeli çocukların ihtiyaçları için gereken fon, kripto para birimi Ethereum üzerinden toplanacak.
Habertürk'ün haberine göre, blok zinciri teknolojisi kripto para altyapılarında varlık ve işlemlerin kaydını aracı gerektirmeden tutabilmesi ve doğrulayabilmesi nedeniyle hayati bir teknoloji.
ŞİMDİDEN 900 EURO ÜRETİLDİ
UNICEF ise bu teknolojiden sıra dışı bir yöntemle faydalanacak. Suriyeli çocuklara yardım için krip para madenciliği yapacak bilgisayar oyunu tutkunlarıyla anlaşan BM şimdiden 900 euro üretmeyi başardı.
1.4 MİLYON DOLAR GIDA YARDIMI YAPILMIŞTI
Şu an 62 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Ethereum, kripto para piyasalarının rekor kırdığı 2017 sonlarında 100 milyar dolarak yaklaşarak Starbuck gibi pek çok uluslararası şirketi geçmişti ancak UNICEF, daha ziyade Ethereum'un dağıtılmış işlem sistemi gibi işleyebilmesiyle ilgileniyor.
Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yardım götürmek isteyen Birleşmiş Milletler retine tarayıcılar kullanarak ülkedeki 10 bin Suriyeli göçmenin 1.4 milyon dolar gıda yardımını süpermarketler sayesinde süratle almasını sağlamıştı.
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