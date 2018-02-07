Rus tur operatörlerinden Türkiye tatili hakkında tavsiye

Rus tur operatörleri turistleri Türkiye’de tatillerin bu yıl yüzde 15 daha pahalı olacağı konusunda uyararak geçen yılki fiyatlardan tatil satın almak için erken rezervasyon yapmaları tavsiyesi verdi.

© AFP 2018/ MOHAMED EL-SHAHED Rus turistlerden Türkiye'de rekor düzeyde erken tatil rezervasyonu

Rus basınına konuşan Rus tur operatörleri yetkilileri, Türkiye'de daha ucuz tatil yapmak için öneride bulundu.

Coral Travel şirketinin halkla ilişkiler dairesi müdürü Marina Makarkova "Türkiye'ye Avrupa'dan ilgi arttı. Avrupalı turist sayısının bu yaz 3 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Başka pazarlar da var. Bu nedenle geçen yılki gibi fiyat düşürme uygulaması olmayacak. Aksine fiyatlar yüzde 15 artacak" dedi.

İnturist şirketinin satış müdürü Sergey Tolçin de "Avrupalı turistlerin ilgisi görülüyor. Bu nedenle otellerde fiyat politikası değişimi gözlenmeyecek. Fiyatlar pahalanıyor. Erken rezervasyon çözüm yolu" ifadelerini kullandı.

‘EGE KIYILARI POPÜLERLEŞİYOR'

Makarkova, Rus turistlerin Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarındaki tatil beldelerine ilgisinin de arttığını söyledi.

Makarkova "Özellikle de Bodrum. Bodrum turistlerimiz arasında uzun zamandır popüler, ilgi artmaya devam ediyor. Kuşadası tatillerine de ilginin arttığını görüyoruz. Bodrum Avrupalı turistlerin sevdiği bir yer. Bu nedenle Rus turistlerin tur satın alma işlemlerini ertelememekte fayda var" dedi.

‘DALAMAN HAVALİMANI 300 BİN RUS TURİSTİ AĞIRLAYABİLİR'

Tolçin ise "Geçen yıl Dalaman Havalimanı'na 250 bin Rus turist gitti. Bu sayı 2015'te 100 bindi. Bu yaz sayının 300 bine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.