Rus tur operatörlerinden Türkiye tatili hakkında tavsiye

Coral Travel şirketinin halkla ilişkiler dairesi müdürü Marina Makarkova "Türkiye'ye Avrupa'dan ilgi arttı. Avrupalı turist sayısının bu yaz 3 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Başka pazarlar da var. Bu nedenle geçen yılki gibi fiyat düşürme uygulaması olmayacak. Aksine fiyatlar yüzde 15 artacak" dedi.
İnturist şirketinin satış müdürü Sergey Tolçin de "Avrupalı turistlerin ilgisi görülüyor. Bu nedenle otellerde fiyat politikası değişimi gözlenmeyecek. Fiyatlar pahalanıyor. Erken rezervasyon çözüm yolu" ifadelerini kullandı.
‘EGE KIYILARI POPÜLERLEŞİYOR'
Makarkova, Rus turistlerin Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarındaki tatil beldelerine ilgisinin de arttığını söyledi.
‘DALAMAN HAVALİMANI 300 BİN RUS TURİSTİ AĞIRLAYABİLİR'
Tolçin ise "Geçen yıl Dalaman Havalimanı'na 250 bin Rus turist gitti. Bu sayı 2015'te 100 bindi. Bu yaz sayının 300 bine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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