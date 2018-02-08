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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali

    ‘Yatırımcıların değişmesi Akkuyu NGS için sorun teşkil etmez’

    © AA/
    Ekonomi
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    Rus uzmanlar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine katılan potansiyel yatırımcıların değişmesinin olağanüstü bir durum olmadığını ve projenin gidişatına radikal bir yansıması olmayacağını belirtti.

    Rosatom ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sermayesine katılmak için ön protokol imzalayan Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumunda yer alan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın ortaklıktan çekildiği yönündeki açıklamaları Sputnik'e değerlendiren uzmanlar, santralin değerinin giderek artacağı için şirketlerin şu anda projeye yatırım yapmak için en doğru zaman olduğunu vurguladı.

    ‘OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL'

    Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden Leonid Gusev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Nükleer santral inşaatı Türkiye için yeni ve tanınmamış bir iş. Bu süreç içinde Türk tarafınca ilk başta anlaşılmayan bazı şeylerin netleşebileceği ortada" diye konuştu.

    Akkuyu
    © AA/
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    Yatırımcıların ‘bu durumda gelmelerinin ya da çekilmelerinin olağanüstü bir durum olarak algılanmaması gerektiğini' söyleyen Gusev, "Bu durumda yatırımcıların değişmesinin, projenin gidişatına radikal bir yansıması olmayacağını vurgulamak isterim. Proje programa uygun devam ediyor, finansal sorunlar yaşanmıyor. Türk yönetiminin, ülkenin ilk nükleer santralinin inşaatını stratejik görev olarak kabul ettiği dikkate alındığında projenin gerçekleşeceğinden emin olunabilir" ifadelerini kullandı.

    ‘NE KADAR ERKEN, O KADAR KARLI'

    Gusev, potansiyel yatırımcılar için, santralin değerinin, proje sona yaklaştıkça artacağı için şu anda yatırım yapmanın en doğru zaman olduğunu da sözlerine ekledi.

    Rus Finam Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Yaroslav Kabakov, Akkuyu NGS projesinde şimdi yatırım yapmanın en doğru zamanın olduğu yönündeki görüşü paylaştığını ifade etti. Sputnik'e konuşan Kabakov, "Birincisi, manevra yapma imkânı var, yani (Rosatom'un Türkiye ile yapılan anlaşmaya uygun olarak yatırımcılara önerdiği) yüzde 49'un içinden büyük bir pay seçilebileceği gibi farklı paylar da tercih edilebilir" dedi ve şöyle devam etti:

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali
    © AA/
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    "İkincisiyse, herhangi bir başka inşaat projesinin uygulamasında olduğu gibi, yapı hazır hale geldikçe tutarı da artacak. Hayattan örnek alınacak olursa, kazı aşamasında olan bir konut projesindeki daireler, ince işler aşamasına gelindiği zamanki fiyata göre daha düşük fiyattan satılabiliyor."

    Projenin ekonomi bakımından da herhangi bir soru işareti bırakmadığına dikkat çeken Kabakov, "Akkuyu NGS, Türkiye'nin nükleer enerjisinin kurulmasında temel oluşturacak, enerji bağımsızlığını arttıracak ve ülkenin enerji güvenliğini güçlendirecek olan ilk proje" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Rosatom, Rusya, Akkuyu
    Topluluk kurallarıTartışma
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