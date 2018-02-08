Şimşek: Türk Telekom konusu önümüzdeki aylarda çözülür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Telekom'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak kategorize edilmemesi gerektiğini söyledi.
Şimşek, söz konusu kredinin takipteki kredi olarak sınıflandırılması konusunda şüpheleri olduğunu, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve Türk Telekom konusunun önümüzdeki aylarda çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti.
'ENFLASYONU TEK HANEDE TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'
"Bu, uygun para politikası ve güçlü mali duruş anlamına geliyor. Kur burada anahtar, kura daha fazla destek olunduğunu düşünüyorum. Merkez Bankasının çift haneli enflasyonda faizleri yüksek tutacağı konusunda net olduğunu düşünüyorum. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürdürülebilir, yüksek büyüme için anahtar önemde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)