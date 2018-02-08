Şimşek: Türk Telekom konusu önümüzdeki aylarda çözülür

Türk Telekom'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan borcunun takipteki kredi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Sorun önümüzdeki aylar çözülür" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Telekom'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak kategorize edilmemesi gerektiğini söyledi.

© REUTERS/ Murad Sezer Kredi taksitlerini tahsil edemeyen bankalar, Türk Telekom hisselerini alacak

Bloomberg televizyonuna konuşan Şimşek, "Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür" dedi

Şimşek, söz konusu kredinin takipteki kredi olarak sınıflandırılması konusunda şüpheleri olduğunu, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve Türk Telekom konusunun önümüzdeki aylarda çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti.

'ENFLASYONU TEK HANEDE TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Enflasyonu tek hanede tutmak için her şeyi yapacağız" dedi ve ekledi:

"Bu, uygun para politikası ve güçlü mali duruş anlamına geliyor. Kur burada anahtar, kura daha fazla destek olunduğunu düşünüyorum. Merkez Bankasının çift haneli enflasyonda faizleri yüksek tutacağı konusunda net olduğunu düşünüyorum. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürdürülebilir, yüksek büyüme için anahtar önemde.