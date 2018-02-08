ABD, petrol üretiminde Suudileri geride bıraktı

ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 10.25 milyon varile tırmanarak, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen hafta Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini yakalayan ABD, bu haftaki artışla birlikte Suudileri geride bıraktı ve dünyanın en büyük 2. ham petrol üreticisi oldu.

ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

© AP Photo/ JOHN MOORE Petrol zengini BAE, ilk defa ABD'den petrol ithal etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10.25 milyon varile yükseldi. Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak, rekor kırdı.

Ayrıca geçen hafta Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini yakalayan ABD, bu haftaki artışla birlikte Suudileri geride bıraktı ve dünyanın en büyük 2'nci ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

RUSYA, HAM PETROL ÜRETİMİNDE DÜNYADA EN ÜST SIRADA

© REUTERS/ Soe Zeya Tun Rusya petrol üretiminde dünya birinciliğini korudu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9.92 milyon varil olmuştu.

ABD küresel petrol tüketiminde zirvede yer alırken, Suudi Arabistan ise dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ise ham petrol üretiminde dünyada en üst sırada yer alıyor.