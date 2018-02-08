İsrail Elmas Borsası'ndan kıymetli taş destekli kripto para

Bitcoin dahil tüm kripto paraların değerlerinde tarihi düşüş yaşanmasına karşın piyasaya sürekli yeni aktörler giriyor. İsrail'de elmas en önemli sektörlerden birini oluştururken İsrail Elmas Borsası kıymetli taşlar piyasasının destekleyeceği kripto para birimleri çıkaracağını duyurdu.

ELMAS TACİRLERİ İÇİN 'CUT'

İsrail'in Ramat Gen kentinde bulunan ve türünün dünyadaki üç büyüğünden biri olan İsrail Elmas Borsası, bu hafta çıkardığı ve 'Cut' ismini verdiği kripto paranın, kıymetli taşlar piyasasındaki tüccarlar arasında kullanılmasının, böylece işlemlerin daha şeffaflaşmasının amaçlandığını belirtti.

© Sputnik/ Bitcoin 6 bin 500 doların altına geriledi

İsrail Elmas Borsası, mayısta çıkaracağı 'Carat' isimli kripto paranın ise yatırımcılar ve isteyen herkes tarafından kullanılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Bitcoin gibi bu iki yeni kripto para birimi için de 'blok zinciri' (blockchain) teknolojisi kullanılacak.

'CARAT'IN DÖRTTE BİRİNİ BORSADAKİ ELMASLAR DESTEKLEYECEK

Buna göre 'Carat'ın değerinin yüzde 25'i borsada işlem gören elmaslar tarafından desteklenecek, böylece yatırımcılara güvence sunulacak.

1400 KRİPTO PARA BİRİMİYLE REKABET

İsrail Elmas Borsası Başkanı Eli Avidar ''Bu sayede küresel boyutta varolan 1400 kripto para birimine kıyasla daha çekici hale gelmesini umuyoruz'' dedi.

İsrail, geçen yıl 7 milyar dolarlık ham ve işlenmiş elmas ihracatı yaptı.