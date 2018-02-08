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    Gazprom

    Gazprom, Türk Akımı'nın maliyet tahminini yükseltti

    Sputnik
    Ekonomi
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    Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin maliyet tahminini 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

    Kruglov, "Ön tahminlerde projenin maliyetinin 6 milyar dolar olabileceğini belirtmiştik. Ancak bugün projenin maliyetini 7 milyar dolar olarak tahmin ediyoruz" dedi.

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    Kruglov, projenin finansmanına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

    Rus yetkili şöyle konuştu: "İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız mevcut gerçeklik çerçevesinde, Türk Akımı'nın başlangıçta muhtemelen Gazprom'un bütçesinden finanse edilebileceğini ve daha sonra Kuzey Akım 1'de olduğu gibi proje tahvilleri üzerinden finansman sağlanacağını söyleyebilirim."

    Türk Akımı
    © Sputnik/
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    Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

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    Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev ise, Türk Akımı'nın AB topraklarındaki bölümünün Avrupalı gaz transfer operatörleri tarafından Avrupa Komisyonu'nun kurallarına tam uyum içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

    Medvedev, "Türk Akımı'nın ikinci kolunun kara kısmı, Avrupalı gaz transfer operatörleri tarafından Avrupa Komisyonu'nun kurallarına tam uyum içerisinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Türk Akımı, Gazprom, Andrey Kruglov
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