Spotify, Türkiye'deki ofisini kapattı

Müzik servisi Spotify, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Şirket, çalışan sayısı ya da yatırımları ile sorular henüz yanıt bulamazken, kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtildi.

Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye'deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye'deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye'deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."

Spotify, Türkiye operasyonlarını, bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişimde bu şekilde sürdürülecek.



