Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türk Telekom satılmamalıydı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır" dedi. Ertem, faizlerin düşmesi gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.

Başdanışman Ertem, Türkiye'nin stratejik şirketlerinin satılması ve el değiştirmesinin karşısında olduğunu ifade etti. Bu tarz işletmelerin blok olarak satılmak yerine halka arz edilmesi gerektiğini belirten Ertem, başından beri yapmaları gereken modelin bu olduğunu söyledi.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik, kötü bir zamanlama ile satılmıştı. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır" dedi.

Öte yandan Ertem, faizlerin düşmesi gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.

'İLK YAPMAMIZ GEREKEN FAİZLERİ AŞAĞI ÇEKMEK'

Ertem, "İlk yapmamız gereken faizleri aşağı çekmek. Bu bankacılık sisteminin de işine yarayacaktır. Siyasi taraf ne gerekiyorsa yapacak ama bankacılık sisteminin de o yönde adım atması gerekiyor" diye konuştu.

Faizlerin düşmesi için piyasa şartları içinde imkan olduğunu kaydeden Ertem, "Bunu yaptığımız zaman enflasyon konusunda da cari açık konusunda da çok önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.