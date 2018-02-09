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    Emlak, konut, inşaat

    Türkiye'de yabancıların konut alımlarında birinci sıra Iraklılara

    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Ekonomi
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    TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de son beş yılda yabancılara yapılan konut satışları yüzde 82.5 artış kaydetti. Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla artış yüzde 40.8 oranı ile İstanbul’da gerçekleşti. Satış oranlarında Iraklılar, yüzde 17'lik payla birinci sıraya oturdu.

    İstanbul / İnşaat
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Yabancıya konut satışında yüzde 70'lik artış
    Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında, 2016 yılına göre yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla artış yüzde 40.8 oranı ile İstanbul’da oldu. İstanbul ilini yüzde 31.3 ile Yalova, yüzde 31.1 ile Ankara ve yüzde 20.7 artış ile Trabzon illeri izledi. Aydın ilinde ise yabancılara yapılan satışlarda yüzde 5.2 oranında azalma görüldü. 2017 yılında yabancılara yapılan konut satışları toplam satışın yüzde 1.6’sını oluşturdu.

    Arap turist
    © REUTERS/
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    2017 yılında ülke uyruklarına göre yabancılar tarafından yapılan konut alımlarının yaklaşık yüzde 84'ü 20 ülke tarafından gerçekleştirildi. Yabancılar tarafından yapılan konut alımlarında ilk sırayı 3805 konut ve yüzde 17'lik pay ile Irak vatandaşları aldı. Suudi Arabistan vatandaşları 3345 konut ve yüzde 14.9 pay ile ikinci sırada, Kuveyt vatandaşları da 1691 konut ve yüzde 7.5 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

    2017 yılında yabancılara yapılan satışların yaklaşık yüzde 90'ı 10 ilde gerçekleşti. Yabancıların en çok konut aldığı il 8.182 konut ve yüzde 36.8 pay ile İstanbul oldu. İstanbul'u 4707 konut ve yüzde 21.2 pay ile Antalya, 1474 konut ve yüzde 6.6 pay ile Bursa izledi.

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    Etiketler:
    Konut satışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Suudi Arabistan, Irak, Türkiye
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