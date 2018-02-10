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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci'den 'yerli kripto para' açıklaması

    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin kendi sanal parasını yaratmasının mümkün olmadığını söylerken "Her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil" dedi.

    Borsa
    © AFP 2018/ DANIEL ROLAND
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde Bitcoin başta olmak üzere kamuoyunda çok konuşulan kripto paralar, blockchain teknolojisi ve Türkiye'nin bu kapsamdaki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bitcoin ve kripto paralarla başından bu yana görüşlerinin belli olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle Bitcoin'in herhangi bir temeli olmadığını, arkasında bir kurum, kuruluş ya da devlet olarak bir muhatabının da bulunmadığını anımsattı.

    'GLOBAL SAADET ZİNCİRİ'

    Bitcoin'i tanımlamak için 'Bitcoin global bir saadet zinciri' benzetmesini kullanan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    "Bunu söylediğimiz zaman 20.000 dolarlar civarındaydı, sonra da güçlü şekilde aşağı yönlü hareket etti, 8 bin dolarlar seviyesine geldi. Neden böyle birşey var? Dünyada rezerv para ihtiyacı var. Sebebi ne olursa olsun, dünyada şu anda ki mevcut rezerv paraların dışında, güçlü ortak bir rezerv para arayışı var. Bu durum da işte bu arayışın ürettiği birşey."

    'BLOCKCHAIN DOĞRU BİR YÖNLENDİRME'

    Blockchain'in ise doğru bir yönlendirme olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada bilgi işlemek, bilgi depolamak ve bilgi güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

    Bakan Zeybekci, blockchain teknolojisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Kripto paralarla ilgili varoluşu, bilgi saklamak, bilgi depolamak ve bilgi güvenliği ile ilgili bu zincirlerin ürettiği bir değer şeklinde söyleyebiliriz. Bunun sonucunda değer üretmek, para üretmek ya da kıymet üretmek gerekli mi? Bu mantığa dayandırarak, bu teknolojileri kullanarak böyle birşey üretmek mi gerekiyor? Bence hayır.

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    © AA/ Samuel Corum
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    'SAĞLIKLI BULMUYORUM'

    Bilgi işlemek, bilgi saklamak, bilgi depolamak, bilgi güvenliği ayrı bir işlevdir. Bunun üzerinden oluşturulacak olan şey de bir para birimi ya da bir değer birimi değildir. Bu anlamda Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil, şu an için sağlıklı bulmuyorum."

    Zeybekci, buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu an için yerli kripto para üretilmesini riskli gördüğünü söyledi.

    "Mevcut sistemin yakında çok önemli negatif sürprizler yaratabilecek bir sistem olduğuna inanıyorum" diyen Zeybekci, yerli kripto para konusuna mesafeli durmanın faydalı olacağını dile getirdi.

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    Etiketler:
    Blockchain, Bitcoin, Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
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