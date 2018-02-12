Dolar/TL haftaya 3.80'den başladı

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı geçen hafta yükselen dolar/TL'de yeni haftanın ilk gününde hafif düşüş görüldü.
Dolar/TL bankalararası piyasada 3.81'in altında hareket ediyor. Euro/TL de 4.68 seviyesinden işlem görüyor.
Geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalara karşı güçlü kalan TL, haftayı 3.8223'ten tamamladı. Kur yeni haftaya da 3.80 seviyelerinde başladı.
ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı geçen hafta yükselen dolar/TL'de yeni haftanın ilk gününde hafif düşüş görüldü.
Dolar/TL bankalararası piyasada 3.81'in altında hareket ediyor. Euro/TL de 4.68 seviyesinden işlem görüyor.
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