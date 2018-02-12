Kırmızı et üretimi yüzde 12.6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, geçen yıl son çeyrekte sığır eti üretimi 260 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalırken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 arttı.
Toplam kırmızı et üretimi IV.çeyrek döneminde 295 329 ton olarak tahmin edildi: Kırmızı Et Üretim İstatistikleri-IV. Çeyrek: Ekim — Aralık, 2017 https://t.co/S5HN5s0dD6 #tüik #istatistik— Tüik (@tuikbulten) 12 Şubat 2018
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyreğinde, önceki döneme göre yüzde 12.6 azaldı, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.1 arttı. Söz konusu dönemde bu üretim 295 bin 329 ton olurken, 2017 yılında toplam kırmızı et üretimi önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerçekleşti.
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