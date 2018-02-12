Tesla'nın yeni durağı Türkiye

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors'un yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Tesla’nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul’un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Buna göre şirketin servis hizmetini 6 ay içerisinde vermesi bekleniyor. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak birkaç araç sergileneceği ifade edildi.

Tesla'nın 2019’da da popüler bir mekanda bir showroom açacağı gelen bilgiler arasında. Tesla'nın Model S ve Model X’e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye’ye giriş yapmayı planladığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DE 150'DEN FAZLA TESLA VAR

© AA/ SpaceX SpaceX, dünyanın en güçlü roketini uzaya fırlattı 6

Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla’nın Türkiye’ye gelişinin ilk sinyalinin olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye’de şu anda 150’den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi. Servisin bulunmamasının büyük problem olduğu, olası bir kazada araçların tamir için Avrupa’ya gönderildiği ve ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı bilgileri de haberde yer aldı.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Tesla otomobili Space X roketiyle uzaya göndermişti. ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı. Roketin içerisinde de Tesla otomobil bulunuyordu.