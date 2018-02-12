Şimşek: Yatırım maliyetleri azaltılacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, önümüzdeki dönem özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız çünkü Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı var" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle prosedürleri ve maliyetleri azaltacaklarını söyledi.

İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Şimşek, "Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz" dedi.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" diye konuştu.