Şimşek: Yatırım maliyetleri azaltılacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle prosedürleri ve maliyetleri azaltacaklarını söyledi.
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İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Şimşek, "Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz" dedi.
Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" diye konuştu.
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