Kayıt
15:45 12 Şubat 2018
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    Irak-Yıkım

    IŞİD'in ardından Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mal olacak

    © AFP 2018/ MOADH AL-DULAIMI
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Irak'ta IŞİD'le 3 yıl süren savaşın ardından ülkedeki yıkımı onarma amaçlı uluslararası yatırımcı konferansı Kuveyt'te başladı. Konferansta söz alan Iraklı yetkililer ülkenin yeniden inşası için kısa ve orta vadede toplam 88 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu. ABD'li yetkililer ise Washington'ın konferansta maddi katkı sunmayacağını açıkladı.

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS/ Tobias Schwarz
    Almanya artık Irak güvenlik güçlerine de eğitim ve destek sunacak
    Irak'ın altyapısının ve ekonomisinin yeniden inşası konusunda başkent Kuveyt'te düzenlenen uluslararası konfreranta konuşan Iraklı yetkililer, IŞİD'le 3 yıl süren savaşın ardından ardından ülkenin yeniden inşasının 88.2 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

    IŞİD savaş süresince ülkenin 3'te birini kontrolü altına almış, Irak hükümeti geçen Aralık'ta örgütün elindeki kent ve kasabaların hepsini geri aldıktan sonra IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti.

    'İLK VADEDE 22 MİLYAR DOLAR, ORTA VADEDE 66 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR'

    Irak Planlama Bakanlığı Genel Müdür Qusay Abdülfettah konferansta yaptığı konuşmada, herhangi bir zaman dilimi belirtmeden, Irak'ın yeniden inşası için ilk vadede 22 milyar dolara, orta vadede ise ek olarak 66 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.

    Daha önce Irak Başbakanı Haydar el İbadi ülkesinin yeniden inşası için 100 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı.

    Kuveyt'te yapılan Irak'ın yeniden inşası konulu uluslararası konferans
    © AP Photo/ Jon Gambrell
    Kuveyt'te yapılan Irak'ın yeniden inşası konulu uluslararası konferans

    'IRAK'I YENİDEN İNŞA, IRAK'A OLAN UMUDU ONARMAKTIR'

    Konferansta söz alan Irak Planlama Bakanı Selman el Cumeyli de "Irak'ı yeniden inşa, Irak'a olan umudu onarmaktır. Irak'ın istikrarını onarma, bölge ülkeleri ve dünyanın istikrarını onarmaktır" ifadelerini kullandı.

    'ZARAR GÖREN 138.000 EVİN YARISI YIKILDI'

    Konfreransta konuşan ve 'Irak Terör Eylemlerinden Etkilenen Alanların Yeniden İnşası Fonu'nu yürüten Mustafa el Hiti de yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 138.000 evin zarar gördüğünü ve bunların yarısının tamamen yıkıldığını aktardı.

    El Hiti ülkedeki çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon yerinden edilmiş Iraklı olduğunu işaret etti.

    157 PROJE SUNULDU

    Musul’dan feci görüntüler
    © AP Photo/ Felipe Dana
    Enkaz olarak kalan Musul üzerine: ‘Alacaklarını alıp, halkı sefalete terk ettiler'
    Kuveyt'teki konferansa katılan bağışçılar ve yatırımcılar ülkenin IŞİD'le savaşı sonrası yeniden inşası konusunda atılacak adımları ele alacak. 

    Yabancı ülkelerden 1900 delege, özel şirket ve STK'nın katılacağı konferansta Iraklı yetkililer özel yatırımcıların katılmasını istediği yaklaşık 157 projenin olduğu listeyi sundu.

    Projeler arasında Musul Havalimanı gibi yok edilen tesislerin yeniden inşa edilmesi ve ulaşım, tarım ve enerji alanlarında geliştirmeler yapılarak ekonomiyi petrol satışı dışındaki alanlarda çeşitlendirecek yeni yatırımlar bulunuyor.

    IRAK'A 330 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM YAPMA KARARI ALINDI

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Türkiye'de yabancıların konut alımlarında birinci sıra Iraklılara
    Evlerin, hastanelerin, yolların, okulların, iş yerlerinin ve telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden inşası özellikle gençlere iş bulunması ve yerinden edilen yüz binlerce kişinin yaşadığı zorlukları sonlandıracacak.

    Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre ayrıca ana konferansın yan toplantılarından birinde STK'lar Irak'a 330 milyon dolarlık insani yardım yapmayı da kararlaştırdı.

    LE DRIAN: YENİDEN İNŞA AŞAMASI İÇİN IRAK'TA OLACAĞIZ

    Bugün Irak'ın yeniden inşası konusunda görüşmeler yapmak üzere başkent Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Koalisyona yardım için buradaydık. Yeniden inşa aşaması için de burada olacağız" dedi.

    ABD KUVEYT'TEKİ KONFERANSTA BAĞIŞTA BULUNMAYACAK

    Irak, ABD askeri
    © AFP 2018/ Ali al-Saadi
    Pentagon'dan 'ABD Irak'tan asker çekecek' iddialarına yanıt: Sayılara odaklanılmamalı
    Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Mehdi el Alaq ise konferanstaki konuşmasında ülkelerin ödünç para veren yatırımcılarla aralarında garantör rolü oynayarak, Irak'ın düşük faizli kredi almasını sağlayıp yardım edebileceklerini vurguladı ve bazı ülkelerin bunu yapacağı konusunda ön bulgular olduğunu kaydetti.

    Ancak ABD'li yetkililer IŞİD'le mücadele koalisyonunun başındaki ABD'nin Kuveyt'teki konfrensta herhangi bir maddi katkıda bulunmayacağını duyurdu.

    Reuters'in haberine göre ABD bunun yerine özel sektördeki yatırımcıları teşvik edecek ve Irak'taki İran etkisini kırmak için başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine maddi yardım konusunda güvenecek.

    'SAVAŞI KAZANIRSINIZ AMA BARIŞI KAYBEDERSİNİZ'

    'Küresel Gelişim Merkezi' adlı düşünce kuruluşunda kıdemli siyasi uzman olarak çalışan ve 2013 ile 2017 yılları arasında 'Yabancı Afet Yardım Ofisi' (OFDA) direktörlüğünü yapan Jeremy Konyndyk ise ABD'nin Irak'ın yeniden inşası için yardım yapmamasını eleştirdi.

    Özellikle Sünnilerin yaşadığı çatışmalardan zarar görmüş bölgelere Trump yönetiminin yardım yapmamasının 'yeni bir ayaklanmanın zeminini hazırlamaya' katkı yapacağını vurgulayan Konyndyk "Bu filmi daha önce gördük. Eğer ABD yeniden inşaya para koymazsa bu gerçek bir riski bereberinde getirir: Savaşı kazanırsınız ama barışı kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Haşdi Şabi Komutanı: Irak kırsalında IŞİD'in hücre evlerine operasyon düzenliyoruz
    'Irak'ın S-400 sistemleri için Rusya'dan talepte bulunmasını bekliyoruz'
    Irak'ın, 'en çok arananlar' listesinde Bağdadi'nin adı yok
    Etiketler:
    Kredi, Bağış, Yeniden inşa, IŞİD, Mehdi el Alaq, Jeremy Konyndyk, Mustafa el Hiti, Qusay Abdülfettah, Selman el Cumeyli, Jean-Yves Le Drian, ABD, Fransa, Kuveyt, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus yolcu An-148 uçağının düştüğü bölgeden görüntüler
    An-148 tipi yolcu uçağının Moskova'da düştüğü alandan kareler
    Karikatür
    ‘IOC’nin Rus atletlerle ilgili kararı üstü örtülü yaptırım’
    İnfografik
    En büyük altın ve döviz rezervlerine sahip ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam