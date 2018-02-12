IŞİD'in ardından Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mal olacak

Irak'ta IŞİD'le 3 yıl süren savaşın ardından ülkedeki yıkımı onarma amaçlı uluslararası yatırımcı konferansı Kuveyt'te başladı. Konferansta söz alan Iraklı yetkililer ülkenin yeniden inşası için kısa ve orta vadede toplam 88 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu. ABD'li yetkililer ise Washington'ın konferansta maddi katkı sunmayacağını açıkladı.

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Irak'ın altyapısının ve ekonomisinin yeniden inşası konusunda başkent Kuveyt'te düzenlenen uluslararası konfreranta konuşan Iraklı yetkililer, IŞİD'le 3 yıl süren savaşın ardından ardından ülkenin yeniden inşasının 88.2 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

IŞİD savaş süresince ülkenin 3'te birini kontrolü altına almış, Irak hükümeti geçen Aralık'ta örgütün elindeki kent ve kasabaların hepsini geri aldıktan sonra IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti.

'İLK VADEDE 22 MİLYAR DOLAR, ORTA VADEDE 66 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR'

Irak Planlama Bakanlığı Genel Müdür Qusay Abdülfettah konferansta yaptığı konuşmada, herhangi bir zaman dilimi belirtmeden, Irak'ın yeniden inşası için ilk vadede 22 milyar dolara, orta vadede ise ek olarak 66 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.

Daha önce Irak Başbakanı Haydar el İbadi ülkesinin yeniden inşası için 100 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı.

© AP Photo/ Jon Gambrell Kuveyt'te yapılan Irak'ın yeniden inşası konulu uluslararası konferans

'IRAK'I YENİDEN İNŞA, IRAK'A OLAN UMUDU ONARMAKTIR'

Konferansta söz alan Irak Planlama Bakanı Selman el Cumeyli de "Irak'ı yeniden inşa, Irak'a olan umudu onarmaktır. Irak'ın istikrarını onarma, bölge ülkeleri ve dünyanın istikrarını onarmaktır" ifadelerini kullandı.

'ZARAR GÖREN 138.000 EVİN YARISI YIKILDI'

Konfreransta konuşan ve 'Irak Terör Eylemlerinden Etkilenen Alanların Yeniden İnşası Fonu'nu yürüten Mustafa el Hiti de yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 138.000 evin zarar gördüğünü ve bunların yarısının tamamen yıkıldığını aktardı.

El Hiti ülkedeki çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon yerinden edilmiş Iraklı olduğunu işaret etti.

157 PROJE SUNULDU

Kuveyt'teki konferansa katılan bağışçılar ve yatırımcılar ülkenin IŞİD'le savaşı sonrası yeniden inşası konusunda atılacak adımları ele alacak.

Yabancı ülkelerden 1900 delege, özel şirket ve STK'nın katılacağı konferansta Iraklı yetkililer özel yatırımcıların katılmasını istediği yaklaşık 157 projenin olduğu listeyi sundu.

Projeler arasında Musul Havalimanı gibi yok edilen tesislerin yeniden inşa edilmesi ve ulaşım, tarım ve enerji alanlarında geliştirmeler yapılarak ekonomiyi petrol satışı dışındaki alanlarda çeşitlendirecek yeni yatırımlar bulunuyor.

IRAK'A 330 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM YAPMA KARARI ALINDI

© AP Photo/ Mark Lennihan Türkiye'de yabancıların konut alımlarında birinci sıra Iraklılara

Evlerin, hastanelerin, yolların, okulların, iş yerlerinin ve telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden inşası özellikle gençlere iş bulunması ve yerinden edilen yüz binlerce kişinin yaşadığı zorlukları sonlandıracacak.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre ayrıca ana konferansın yan toplantılarından birinde STK'lar Irak'a 330 milyon dolarlık insani yardım yapmayı da kararlaştırdı.

LE DRIAN: YENİDEN İNŞA AŞAMASI İÇİN IRAK'TA OLACAĞIZ

Bugün Irak'ın yeniden inşası konusunda görüşmeler yapmak üzere başkent Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Koalisyona yardım için buradaydık. Yeniden inşa aşaması için de burada olacağız" dedi.

ABD KUVEYT'TEKİ KONFERANSTA BAĞIŞTA BULUNMAYACAK

Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Mehdi el Alaq ise konferanstaki konuşmasında ülkelerin ödünç para veren yatırımcılarla aralarında garantör rolü oynayarak, Irak'ın düşük faizli kredi almasını sağlayıp yardım edebileceklerini vurguladı ve bazı ülkelerin bunu yapacağı konusunda ön bulgular olduğunu kaydetti.

Ancak ABD'li yetkililer IŞİD'le mücadele koalisyonunun başındaki ABD'nin Kuveyt'teki konfrensta herhangi bir maddi katkıda bulunmayacağını duyurdu.

Reuters'in haberine göre ABD bunun yerine özel sektördeki yatırımcıları teşvik edecek ve Irak'taki İran etkisini kırmak için başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine maddi yardım konusunda güvenecek.

'SAVAŞI KAZANIRSINIZ AMA BARIŞI KAYBEDERSİNİZ'

'Küresel Gelişim Merkezi' adlı düşünce kuruluşunda kıdemli siyasi uzman olarak çalışan ve 2013 ile 2017 yılları arasında 'Yabancı Afet Yardım Ofisi' (OFDA) direktörlüğünü yapan Jeremy Konyndyk ise ABD'nin Irak'ın yeniden inşası için yardım yapmamasını eleştirdi.

Özellikle Sünnilerin yaşadığı çatışmalardan zarar görmüş bölgelere Trump yönetiminin yardım yapmamasının 'yeni bir ayaklanmanın zeminini hazırlamaya' katkı yapacağını vurgulayan Konyndyk "Bu filmi daha önce gördük. Eğer ABD yeniden inşaya para koymazsa bu gerçek bir riski bereberinde getirir: Savaşı kazanırsınız ama barışı kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.