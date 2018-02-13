İkinci el araç satışında yeni dönem

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yürüten gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bugün itibarıyla 6 ay içinde yetki belgesi almaları gerekiyor.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamda verilecek yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olacak.

© AA/ İslam Yakut Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu aştı

Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.

Tebliğ kapsamında, ikinci el otomobil ve motosiklet, motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya 5.000 kilometre, satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak.

İşletmeler, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü içinde giderilecek. Motosikletler için bu süre azami 20 iş günü olarak uygulanacak. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak.

Tebliğe göre, sekiz yaş veya 160.000 kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler garanti kapsamı dışında tutulacak.

Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar ile ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar da garanti kapsamı dışında yer alacak.