Hazine, 5.9 milyar lira borçlandı

İhalede ortalama basit faiz yüzde 13.02, bileşik faiz yüzde 13.44 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 998.4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 631 milyon lira, net satış 651 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 330 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 429.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 72.1 milyon liralık satış yapıldı.
Diğer ihalede, 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 2 milyar 4.8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 330.8 milyon lira, net satış 1 milyar 301.5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 968.6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 226.5 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine, böylece piyasaya toplam 5 milyar 881.1 milyon lira borçlandı.
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