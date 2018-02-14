Hazine, 5.9 milyar lira borçlandı

Hazine, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 881.1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 13.02, bileşik faiz yüzde 13.44 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 998.4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 631 milyon lira, net satış 651 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 330 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 429.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 72.1 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer ihalede, 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.79, bileşik faiz yüzde 12.13 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 4.8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 330.8 milyon lira, net satış 1 milyar 301.5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 968.6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 226.5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 5 milyar 881.1 milyon lira borçlandı.