Euro/TL rekor tazeledi

Yeni güne sakin bir seyirle başlayan dolar/TL 3.8050 seviyesinde işlem görürken, yurtiçinde euro sabah 4.7267 ile rekor kırdı.

Euro/TL 22 Ocak'ta gördüğü 4.7261 zirvesini bu sabah 4.7267 ile tazeledi.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany Dolar 3.82'yi aştı

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu.

Dünya'nın aktardığına göre, piyasalar bugün yurtiçinde saat 10.00'da açıklanacak olan aralık ayı cari açık verisini izleyecek. Siyasi tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yarınki Türkiye ziyareti takip ediliyor.

EURO TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL ise hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyor.

Euro tarafındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Euro, dolar karşısında bir haftanın en yükseği olan 1.2392'ye kadar yükseldi. Eurodaki değer kazancı ise euro/TL'ye yükseliş olarak yansıyor. Euro/TL 3.7267 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Dün saat 17.51'de 3.8080/3.8085 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.49'da 3.8050/3.8060 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.7115/4.7134 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL en son 22 Ocak'ta 4.7261 zirvesini görmüştü.