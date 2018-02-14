Türkiye 2017'yi 47.1 milyar dolar cari açıkla kapattı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aralık ayına göre 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar oldu. Böylece 2017 yılı 47 milyar 100 milyon dolar cari açık ile kapanmış oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2017'de 47 milyar 100 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 47 milyar 100 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.