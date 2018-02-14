Booking.com'dan Türkiye'ye dönüş işareti

Şirket geri dönüşün işaretini kariyer sitesi LinkedIn üzerinde verdi. Şirket, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.
Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre de şirketin turizm sezonu başlamadan tekrar Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bu ay başında yaptığı açıklamada, "Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli” diye konuşmuştu.
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