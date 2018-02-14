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    Mehmet Şimşek

    Şimşek'ten 5 başlıkta tek haneli enflasyon

    © REUTERS/ Ruben Sprich
    Ekonomi
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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu yıl tek haneye ineceğine inandıklarını belirterek, Merkez Bankası ve hükümet olarak bunun için gerekli çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi.

    Reuters'a konuşan Şimşek, enflasyonu etkilemekte olan kanalları ve bu etmenlere yönelik beklentileri şöyle sıraladı:

    KUR ETKİSİ

    • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
      © AA/ Orhan Çiçek
      Şimşek'ten enflasyon yorumu: Meyvelerini almaya başladık
      İlave bir dış şok yaşanmazsa reel efektif kur endeksinde gelinen nokta itibarıyla Türkiye'deki varlıkların dışarıdan cazip görüldüğü gerçeği var. Türkiye dışarıdan baktığınızda değerleme olarak cazip. Biz dış dengede bir kötüleşme öngörmüyoruz, aksine geçen yıla göre iyileşme öngörüyoruz. Zaten ciddi bir düzeltme olmuş, dolayısıyla bizim dış bir şokun olmayacağı varsayımıyla enflasyona bu kanaldan destekleyici etki olma ihtimalini yüksek görüyoruz.

    GIDA FİYATLARI

    • Enflasyonda ikinci etken gıda fiyatları olacak. Gıdada fiyat artışları makulleşme yolunda. Bir taraftan yapısal tedbirler aldık, bir taraftan da konjonktürel tedbirler almaya devam ediyoruz. Burada da kuraklık riski olmaması halinde bu kanalın da enflasyonu destekleyici olmasını öngörüyoruz.

    PETROL FİYATLARI

    • Enflasyonda üçüncü etken petrol fiyatları. Petrol fiyatları 70 dolara doğru çıktı ancak 60 dolara doğru geri iniyor. Petrol fiyatları 60-70 bandında kalırsa ciddi bir olumsuz etki olmaz.

    BEKLENTİ KANALI

    • Dördüncü etki beklenti kanalı olacak. Bu önemli. TCMB sıkı bir duruşa sahip. TCMB şu anda enflasyonu tek haneye indirmeye odaklanmış durumda.

    KAMU FİYAT AYARLAMALARI

    • Enflasyonu etkileyen beşinci kanal da kamu fiyat ayarlamaları olacak. Burada maksimum hassasiyet var. İmkanlar olursa buradan dezenflasyona destekleyici bir yaklaşım içerisinde oluruz.

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    Etiketler:
    gıda, petrol, enflasyon, TCMB, Mehmet Şimşek
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