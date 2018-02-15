Halkbank, net karını açıkladı

Halkbank, 2017 finansal sonuçlarını dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre bankanın toplam mevduatı 2016 yıl sonuna göre yüzde 28.6 artışla 193.2 milyar TL’ye, bilanço büyüklüğü ise yüzde 31.9 artışla 305.4 milyar TL’ye yükseldi.
Açıklamaya göre Halkbank Genel Müdür Osman Arslan, bankanın bağlı ortaklıklarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğini söyleyerek, “Bugün Sırbistan ve Makedonya’da 75 şube ve 1000’e yakın çalışanımızla yaklaşık 1 milyar euro tutarında bir aktif büyüklüğe sahibiz” dedi ve şöyle devam etti:
ABD New York’ta kentinde görülen davada Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, üzerine atılı 6 ithamdan 5'inden suçlu bulunmuştu.
Atilla'ya yönelik suçlamalar şöyleydi:
- ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,
- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,
- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,
- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,
- Kara para aklamak için kumpas kurma
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