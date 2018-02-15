Dolar düşüyor, altın yükseliyor

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, ABD'de mali ve cari işlemler açıklarına ilişkin endişelerle birlikte doların düşmeye devam etmesi, artan enflasyon ve hayal kırıklığı yaratan perakende satışlar verilerinin etkisiyle yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı sabah saatleri itibariyle 1354 dolardan işlem gördü. Çeyrek altının satış fiyatı 270 lira.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükselen dolar/TL, sonrasında dolardaki değer kaybı ile gerilerken, bugün açıklanacak veriler ve küresel risk iştahının seyri takip edilecek.

Dün 4.72'yle tarihi zirveyi gören euro da 4.71 liradan alıcı buluyor.