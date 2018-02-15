İşsizlik, kasımda da tek haneye düşmedi

İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1.8 puan gerileyerek yüzde 10.3 oldu. İşsiz sayısı 440.000 kişi azalarak 3 milyon 275.000 kişiye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2017: İşsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti https://t.co/fCXgNg2ySN — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 15 Şubat 2018

© AA/ Arşiv İşsizlik başvuruları yüzde 42 arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan düşerken, bir önceki aya göre değişim göstermedi. 2017 yılı geneline bakıldığında ocak ayında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik rakamları, son 8 aydır yüzde 11'in altında bulunuyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448.000 kişi artarak 28 milyon 515.000 kişi, istihdam oranı ise 1.5 puanlık artış ile yüzde 47.3 olarak kaydedildi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244.000, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205.000 kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.6’sı tarım, yüzde 19.2’si sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 54.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.4 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9000 kişi artarak 31 milyon 790.000 kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 52.8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72.1, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.8 olarak gerçekleşti.