'Babayiğitler'den ilk açıklama: Yerli otomobilde 3 elektrikli model geliyor

'Türkiye'nin otomobili' projesini yapacak '5 babayiğit' çalışmalar hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Buna göre, proje orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak. Üç fazdan oluşacak proje için yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan '5 babayiğit' yerli otomobil çalışmalarına devam ediyor.

© AA/ Binnur Ege Gürün Yerli otomobil üretecek 5 firma belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında başlatılan çalışmalar hakkında yapılan resmi açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul'da faaliyete geçirdiğimiz proje ofisinde proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibini yapmaktayız. Farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekip ile çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü başta olmak üzere devletimiz tarafından güçlü bir şekilde desteklenen dünya standartlarında bir sonuca ulaştırma gayesi içerisindeyiz. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturmaktayız. Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre ‘Türkiye'nin Otomobili'ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüyoruz. Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. "

'2019'DA PROTOTİP, 2021'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK'

OGG, bu kapsamda kamuoyuna ‘Türkiye'nin Otomobili' projesindeki gelinen son durum ve aldıkları ilk kararların şunlar olduğunu açıkladı:

© AA/ Emrah Yorulmaz 'Yerli otomobil'in yol haritası: Üretim için çok sayıda ilden talep var, hedef pazarlar Kuzey Afrika ve Ortadoğu

Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır.

Uluslararası markalar ile rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız.

'SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYA PAZARINDA MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ'

© AA/ Erhan Erdoğan Özlü: Yerli otomobil için yer gündemde değil

İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere kapsamlı bir süreç yönetiyoruz.

'ÖN SİPARİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'

OGG, Türk halkının projeye ilk günden bu yana verdiği destekten çok memnun olduklarını ve gurur duyduklarını belirterek, "Bunun en büyük örneğini, üretilecek araca şimdiden büyük bir talep gelmesinden görüyoruz. Ancak, şu aşamada bir ön sipariş alma durumu söz konusu olmadığını belirtmemiz gerekir. Üretim yeri kararı ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben verilecektir. Yaptığımız tüm çalışmalar planlanan takvime uygun bir şekilde gitmekte olup, çalışmalarımız ilerledikçe gerekli bilgilendirmeleri OGG olarak yapmaya devam edeceğiz. OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız" açıklamasını yaptı.